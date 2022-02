Apple Watch: una piccola grande novità all'orizzonte

La futura produzione di Apple Watch potrebbe provenire da un fornitore diverso; questa è una piccola grande novità in casa di Cuperino che potrebbe comportare diverse conseguenze. Vediamole insieme.

Apple Watch: perchè l'azienda valuta nuovi fornitori?

Uno dei maggiori fornitori di Apple sta aumentando la produzione per finanziare sei nuovi progetti, uno dei quali è relativo ai gadget indossabili. Sembra che Luxshare Precision Industry Company, con sede in Cina, potrebbe presto immergersi nella produzione di Apple Watch. Questa indiscrezione apre le porte (cit. Gianni Morandi) ad un nuovo scenario: si prevede una maggiore domanda di orologi intelligenti della mela o, perché no, anche una nuova categoria di prodotto (pensiamo ai wearable rugged di cui si parla da tempo).

Come riportato da Reuters, Luxshare sta raccogliendo fino a 13,5 miliardi di yuan ($ 2,13 miliardi) per finanziare questi nuovi sforzi.

In un deposito alla borsa di Shenzhen, il produttore cinese cerca di “migliorare la capacità produttiva dell'azienda in applicazioni a valle come l'elettronica di consumo e i veicoli intelligenti“. La compagnia sta emettendo 2,1 miliardi di azioni, ad un prezzo condiviso in un secondo momento.

Ricordiamo che Luxshare collabora da anni con Apple, assemblando AirPods e persino telefoni. I nuovi progetti includono “dispositivi indossabili intelligenti, componenti di precisione per terminali mobili intelligenti e sistemi di connessione ad alta tensione per veicoli di nuova energia“.

Prima del debutto della serie 7, la CNBC aveva segnalato un ritardo nella produzione di Apple Watch a causa del suo design complicato. La continua carenza di chip ha influito anche sulla produzione di articoli in innumerevoli settori. Man mano che i fornitori stanno trovando nuovi modi per rimanere in attività, cosa potrebbe significare questo per il futuro della produzione di Apple Watch?

Questa notizia arriva dopo l'annuncio di Luxshare la scorsa settimana della sua partnership con The Chery Group. Le società hanno annunciato che stanno pianificando di sviluppare e produrre veicoli elettrici insieme, con l'obiettivo di diventare dei fornitori di livello 1.

Noi crediamo fortemente in un aumento della domanda a breve; voi cosa ne pensate?