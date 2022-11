Apple Watch Ultra: SCONTO PAZZO per il più bello del mercato

Apple Watch Ultra è lo smartwatch più bello del mercato; si trova oggi su Amazon a soli 929,00€ al posto di 1009,00€. Capirete bene che si tratta di uno sconto eccezionale per un device meraviglioso, performante, dedicato agli sportivi e agli amanti degli sport estremi. Non di meno, è destinato a tutti quegli utenti che vogliono uno smartwatch potente, grande, risoluto, con uno schermo eccezionale e una cassa generosa (parliamo di 49 mm).

Non avevamo mai avuto un wearable simile in casa Apple e dobbiamo dire che è stato un successo sin dal primo giorno. L’OEM di Cupertino è stata in grado di realizzare un prodotto versatile ma anche esclusivo, in grado di competere con gli stessi smartwatch che vi sono in commercio ma anche con i dispositivi sportivi come i Garmin, SUNTOO e non solo. Il prezzo è sì elevato, ma giustificato dalle ottime prestazioni di cui dispone.

Apple Watch Ultra: il piano bello oggi in sconto

Apple Watch Ultra viene venduto e spedito da Amazon; questo significa che godrà della garanzia di un anno da parte del costruttore e di due anni dal sito di Jeff Bezos. Ci sono le spese di spedizione gratuite per i clienti abbonati al servizio ma anche la possibilità di godere della piattaforma di streaming on demand Prime Video. Il reso è gratuito fino al 31 gennaio 2023 e si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Lo smartwatch ha una cassa da 49 mm che riesce ad emettere fino a 2000 nit di luminosità, con Always On Display e non solo. La scocca è in titanio, super leggera e comoda. Ci sono tanti pulsanti che servono per navigare nel menù e per interagire con il gadget. A 929,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma dovete essere veloci: potrebbe andare a ruba.

