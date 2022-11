Apple Watch Ultra: offerta da Cyber Monday, risparmi più di 100 euro

La settimana del Black Friday di Amazon si concluderà oggi con le offerte del Cyber Monday e questa è davvero da capogiro. Apple Watch Ultra GPS + Cellular con cassa da 49mm può essere tuo a soli 899 euro, con un forte sconto rispetto al prezzo di listino di 1009 euro. L’indossabile non ha spedizione immediata, ma acquistarlo a questo prezzo è un’occasione da non perdere.

Apple Watch Ultra a questo prezzo è un regalo: non fartelo scappare

Sì, lo so che parlare di “regalo” per un prodotto che costa comunque 899 euro è un po’ esagerato, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un dispositivo Apple di ultima generazione che, come è noto, fanno sempre molta fatica a scendere di prezzo. Figurarsi per un modello nuovo di zecca.

Apple Watch Ultra è il massimo che può offrirti la nuova generazione di smartwatch della mela morsicata con una cassa costruita in titanio aerospaziale per garantire il massimo equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. Presente anche il display più ampio e luminoso che si sia mai visto su un device di questo genere, con un’autonomia fino a 36 ore in utilizzo normale e fino a 2 settimane con la nuova modalità a risparmio energetico.

Con il GPS a doppia frequenza hai una precisione mai vista prima che individua la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso del tuo allenamento. Resistente all’acqua fino a 100 metri, Apple Watch Ultra non è uno smartwatch “normale”, così come lo è la sua offerta: 899 euro per il Cyber Monday. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.