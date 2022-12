Apple Watch Ultra in sconto: REGALO di fine anno su Amazon

Se state cercando uno smartwatch davvero incredibile del colosso di Cupertino e possedete già un iPhone, non possiamo non consigliarvi il meraviglioso – quanto unico – Apple Watch Ultra. Il wearable della mela infatti, oggi si trova in sconto su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo del dispositivo. Capite bene che la consegna è immediata e in pochissimi giorni il gadget potrebbe essere a casa vostra, pronto per la configurazione e l’utilizzo.

Tra l’altro, i vantaggi di Amazon non finiscono certo qui; da un lato c’è la possibilità di dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con la piattaforma di Cofidis, dall’altro invece, abbiamo una doppia garanzia (Apple e Amazon, rispettivamente di uno e due anni). Come non riportarvi la possibilità di reso gratuito entro il 31 gennaio 2023 e l’abbonamento a Prime Video per tutti coloro che dispongono già di un’iscrizione al servizio di Prime.

Apple Watch Ultra: l’orologio per chi vuole distinguersi

Il gadget presenta specifiche davvero all’avanguardia; come non riportarvi i sensori evoluti, le funzioni pensate per gli sport estremi, i cinturini di nuova generazione pensati per l’esplorazione, lo sport più impegnativo e non solo.

La cassa è realizzata in titanio aerospaziale e gode di un pannello OLED da 49 mm che si vede benissimo sotto qualsiasi luce (ha una luminosità di picco di 2000 nit); è leggero ma resistente, robusto e non solo. L’autonomia è incredibile per un prodotto del genere; fino a 36 ore con una singola carica a seconda del vostro utilizzo, ma è anche molto smart.

Oltre ad essere uno sportwatch, è un dispositivo smart che segnala tutte le notifiche, i progressi sportivi, monitora i parametri vitali come il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Vi darà anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal vostro polso. Resiste all’acqua fino a 100 metri ed ha un GPS di nuova concezione.

A 949,00€ è l’Apple Watch da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.