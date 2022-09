Apple Watch Ultra è stato preso a "martellate": come sarà finita?

Secondo quanto possiamo notare da un video apparso su YouTube, notiamo che un utente ha preso “a martellate” un Apple Watch Ultra. Curiosamente, si è rotto prima il tavolo che l’orologio smart. Questo indica l’ottima robustezza del gadget.

Possiamo notare, dal video correlato di seguito, che lo YouTube di TechRax ha testato la resistenza del wearable della mela. Lo ha maltrattato in tanti modi, addirittura con un martello per testare la qualità del vetro zaffiro presente sopra lo schermo.

Apple Watch Ultra: resistente è dire poco

Per chi non lo sapesse, TechRax è un noto canale presente su YouTube che si occupa di eseguire test per notificare e verificare la durata dei gadget. Oggi vediamo che ha testato Apple Watch Ultra con tanti modi e metodi. Lo ha buttato da un edificio, lo ha colpito ripetutamente in vari modi e il Watch ha sempre resistito. Sì, ci sono delle ammaccature, ma nulla di grave.

Il vetro zaffiro si è dimostrato essere super resistente. Nei vari test abbiamo visto che il device ha resistito perfino ai colpi di un martello. Si è rotto solo alla fine; pensate che si è danneggiato prima il tavolo sul quale era poggiato lo smartwatch che il Watch Ultra stesso. Certo, fuori è rimasto intatto per un bel po’ ma all’interno potrebbe avere avuto vari danni.

Anche Apple ha dichiarato che questo Ultra è lo smartwatch più resistente di sempre e ha affermato di voler entrare in competizione con il rivale storico Garmin. Fra le due aziende c’è una faida in atto da un po’.

Purtroppo il gadget è introvabile; noi vi lasciamo qui il link per acquistarlo comunque da Amazon. Al momento la spedizione è prevista fra uno o due mesi, ma state tranquilli. Non appena sarà disponibile, il vostro ordine sarà evaso prima del previsto.

