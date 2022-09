Apple Watch Ultra: BUONE NOTIZIE, è compatibile con i vecchi cinturini

Secondo quanto si osserva, sembra che Apple Watch Ultra arrivi in commercio con un nuovo caricatore magnetico dal cavo intrecciato; inoltre, pare che sia compatibile con i cinturini da 42/45 mm. Scopriamo di più.

Il nuovo super smartwatch Pro della mela è stato svelato. Oggi, analizzando il sito dell’azienda, nella sezione dedicata agli orologi, notiamo “cosa c’è nella confezione” dell’ultimo flagship da polso. Troviamo una band comodissima, il gadget e un nuovo caricatore magnetico intrecciato, oltre ai documenti.

Apple Watch Ultra: analizziamo le novità

Apple Watch Ultra ha un design di nuova generazione super robusto e resistente, con funzioni speciali pensate per gli atleti, gli escursionisti, i nuotatori e non solo. Costa 1009,00€ e sarà disponibile dal 23 settembre.

Come detto, il wearable premium funzionerà con tutti i cinturini esistenti in commercio, ovviamente quelli con cassa da 42, 44 o 45 mm. Curioso, anche perché dispone di una cassa da ben 49 mm, ma in realtà l’attacco è rimasto lo stesso. Dal sito si legge:

Puoi abbinare la maggior parte dei cinturini con qualsiasi custodia Apple Watch Series 3 o successiva della stessa dimensione. I cinturini da 41 mm funzionano con casse da 38 mm e 40 mm; i cinturini da 45 mm funzionano con casse da 42 mm, 44 mm e 49 mm.

Praticamente, per farla breve, se volete comprare un Watch Ultra e avete avuto finora orologi con cassa “generosa”, non dovreste avere problemi. Certo che… 1009,00€ non sono pochi.

Se cercate un orologio smart dell’azienda a poco, noi vi invitiamo a prendere in considerazione o il nuovo SE o il Series 7 che, grazie allo street price di Amazon, lo porterete a casa a 387,00€ con spedizione gratuita nella sua versione con cassa da 41 mm. A nostro avviso è “lui” quello da comprare oggi, visto l’esorbitante aumento dei prezzi dei nuovi dispositivi indossabili della compagnia (e non solo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.