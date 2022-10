Apple Watch Ultra: ancora disponibile e perfino in sconto (-6%)

Quasi due mesi fa l’OEM di Cupertino ha svelato i nuovi iPhone 14 e smartwatch per il mercato internazionale. Dopo aver visto la gamma SE (2022), la Series 8, ha svelato l’incredibile Apple Watch Ultra, un gadget pensato per gli sportivi, per gli amanti degli sport estremi e non solo. È un modello unico, mai visto così prima d’ora e che punta a sfidare apertamente le soluzioni premium di SUUNTO, Garmin e non solo. Costa molto, è vero, ma oltre ad essere un gadget da polso per le notifiche, un perfetto assistent sanitario, è anche uno sportwatch di punta unico nel suo genere. Pensate che oltre alla scocca, anche i cinturini sono stati realizzati apposta per chi fa operazioni estreme, per gli avventurieri e non solo.

Dopo un lungo periodo di latitanza, il wearable è tornato disponibile su Amazon e oggi è perfino in sconto. Lo trovate a soli 949,00€ al posto di 1009,00€, con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del dispositivo.

Apple Watch Ultra: uno smartwatch incredibile

Il device dispone di alcune funzionali speciali, di sensori incredibilmente evoluti e di tre cinturini eslcusivi. La cassa è da 49 mm, ma il prodotto è compatibile anche con i vecchi cinturini da 44/45 mm.

Come detto, il display OLED è da 49 mm e garantisce una visibilità perfetto in ogni condizione di luce e la cassa è in realizzata in titanio aerospaziale: resistente è dire poco, oltre che super leggero.

La batteria dura tantissimo: 36 ore con un utilizzo classico e con il risparmio energetico attivo si possono fare anche 90 giorni. Un vero e proprio record. Il GPS di precisione a doppia frequenza poi, permette anche di ritrovare la via di casa con la funzione “torna sui tuoi passi”. È resistente all’acqua fino a 100 metri e c’è un pulsante fisico personalizzabile di color arancione. Oltre a tutte queste features, ci sono quelle classiche a cui siamo abituati da anni. È uno smartwatch unico e costa solo 949,00€ su Amazon.

