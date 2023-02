Apple Watch Ultra al prezzo più BASSO del web (-11%)

Oggi vogliamo segnalarti un’offerta davvero speciale relativa a uno degli smartwatch più incredibili di sempre: l’Apple Watch Ultra. Questo gioiellino infatti, si può portare a casa con un costo super contenuto rispetto al suo valore di listino. Da 1009,00€ lo pagherai solo 899,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Un risparmio simile non si è mai visto; ci troviamo di fronte al suo minimo storico su Amazon e pensa che la consegna è veloce. Se lo ordini oggi, precisamente entro un’ora e mezzo, potrebbe arrivare a casa tua domani.

Apple Watch Ultra: a chi si rivolge?

Prima di addentrarci nel vivo della questione e prima di capire a chi si rivolge questo Apple Watch Ultra, occorre fare una serie di precisazioni e di ragionamenti. Il wearable gode delle spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo e, volendo, c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Amazon ti darà due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Apple invece, un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

Questo smartwatch si rivolge essenzialmente agli sportivi, agli amanti degli sport estremi, ma non solo. Il dispositivo è un prodotto semplicemente unico e meraviglioso per chi cerca un supporto all’allenamento. È anche un assistente sanitario che monitora il battito cardiaco H24, segnala le eventuali fibrillazioni atriali, controlla la qualità del sonno, misura il livello di ossigeno presente nel sangue e ti ricorda anche quando prendere le medicine.

Non di meno, è un notificatore che ti comunica chiamate e messaggi in entrata, notifiche provenienti dai social network e molto altro ancora. A 899,99€ questo è lo smartwatch giusto da comprare oggi; non pensarci troppo e fai presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.