Apple Watch Ultra: a 799€ è il miglior smartwatch da comprare su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di casa Apple, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione. Girovagando su Amazon, lo abbiamo trovato a soli 799,00€, spese di spedizione incluse. Non si era mai visto un prezzo simile per questo dispositivo; è in super sconto e vanta specifiche tecniche all’avanguardia, ha un design originale ed innovativo, features assurde pensate per chi fa sport, e ha un’autonomia da primo della classe. La cassa è costruita con materiali premium (titanio e schermo super resistente OLED), i cinturini sono anallergici e comodi anche per un utilizzo prolungato. Se siete interessati, vi invitiamo a comprarlo adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Apple Watch Ultra: il best buy del giorno su Amazon

Acquistando questo smartwatch da Amazon, avrete diritto alla consegna celere e immediata in pochissimi giorni con il servizio di Prime. Altresì sarà possibile usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, potrete fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si potrà poi dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo è un prodotto veramente incredibile, ben realizzato, con una cassa in titanio da 49 mm, ma tranquilli: è compatibile anche con i cinturini da 42, 44 e 45 mm. A bordo troviamo tanti pulsanti che servono per richiamare operazioni rapide, per il multitasking e Apple Pay o per navigare nell’interfaccia del dispositivo. Questo è un wearable potente, con tanti sensori all’avanguardia pensati per il monitoraggio dello sport, del sonno e per la misurazione dei parametri vitali. A 799,00€ questo è il miglior smartwatch della mela da comprare oggi; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

