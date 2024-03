Apple Watch Ultra 2 torna in SCONTO: promozione agli sgoccioli

Il prestigioso Apple Watch Ultra 2 non ammette rivali fra gli smartwatch top di gamma e, nel mercato attuale, rappresenta la migliore scelta al servizio di sportivi ed amanti delle attività outdoor. Con la solidissima cassa in titanio, l’eccellente display Retina e le connettività GPS e Cellular, regala un’esperienza d’uso senza eguali. Parametri avanzati per gli allenamenti, funzionalità per gli sport acquatici e design robusto lo rendono il più valido alleato per chi cerca prestazioni e qualità.

Un orologio strabiliante, che non teme condizioni al limite, proposto oggi ad un prezzo ancora più conveniente: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 4%, Apple Watch Ultra 2 con il morbidissimo cinturino Ocean blu sarà tuo ad 869 euro invece di 909 euro.

Nuovo calo di prezzo su Amazon per Apple Watch Ultra 2

Con una cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, l’enorme Digital Crown ed il tasto Azione personalizzabile, Apple Watch Ultra 2 assicura la massima durabilità nel tempo. Il display Retina Always-On offre la luminosità più intensa mai ottenuta, garantendo una chiara visibilità anche sotto la luce solare diretta, e potrai personalizzare il quadrante con sei righe di dati alla volta. La connettività Cellular integrata consente poi di chiamare, messaggiare ed ascoltare musica senza iPhone.

Apple Watch Ultra 2 è ottimo per gli amanti del fitness: scegli con cura i percorsi grazie a Mappe ed al GPS a doppia frequenza, valutando l’entità ed i risultati dei tuoi esercizi sfruttando i parametri avanzati disponibili con l’app Allenamento. Da segnalare anche le applicazioni Bussola e Profondità, che fanno di questo smartwatch un compagno ideale per le avventure estreme e gli sport acquatici. Insomma, a questo gioiello non manca davvero nulla.

Oggi hai l’opportunità di aggiudicarti l’esclusivo Apple Watch Ultra 2 ad un prezzo più basso del solito: aggiungilo al carrello con un risparmio di 40 euro, arriverà a casa in un lampo e godrai anche della spedizione gratuita.