Apple Watch Ultra 2: il teardown rivela GROSSE sorprese

Dal teardown appena pubblicato in rete dagli esperti di iFixit, scopriamo che il nuovo Apple Watch Ultra 2 (attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 909,00€, spese di spedizione incluse) presenta una batteria più generosa di quella inserita nel modello precedente.

Apple Watch Ultra 2: i segreti del teardown

Andiamo con ordine: in questi giorni iFixit ha pubblicato in rete un video che mostra il teardown di Apple Watch Ultra 2 e del Watch Series 9; dall’analisi dello smontaggio dei gadget possiamo vedere i segreti interni degli orologi smart di nuova generazione di Cupertino. In particolare, gran parte dell’attenzione degli esperti del canale YouTube si è soffermata sulla variante Ultra di seconda generazione. Questo gioiello infatti, è dotato di una cella energetica da ben 564 mAh; anche il giornale americano di MacRumors aveva indicato, per primo, questo valore, visto che era entrato in possesso delle informazioni del dispositivo mediante un database normativo.

Rispetto al Watch Ultra di prima generazione, si osserva un aumento della batteria del 4%; per correttezza, vi ricordiamo che il “vecchio” modello disponeva di una batteria da 542 mAh; tuttavia, Apple dichiara che il nuovo smartwatch ha un’autonomia di 36 ore, proprio come la generazione del 2022. Questo dovrebbe essere correlato al processore S9 inserito a bordo del dispositivo.

Il video (lo trovate qui) poi, conferma anche la capacità della cella energetica del Watch Series 9 che è di 281 mAh, proprio come il Watch Series 8.

Perché acquistarne uno?

Noi vogliamo ricordarvi che il Watch Ultra 2 è eccezionale; è il miglior wearable di Cupertino, dispone di uno schermo OLED da oltre 3000 nit, ha una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, compatibile però con i cinturini da 42, 44 e 45 mm. C’è il pratico pulsante azione personalizzabile, la digital crown e molto altro ancora. Costa solo 909,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

