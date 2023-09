Apple Watch Ultra 2: il nuovo smartwatch è QUI e costa anche meno del precedente

Il nuovissimo Apple Watch Ultra 2 è finalmente disponibile per l’acquisto. Su Amazon lo trovate al prezzo consigliato di 909,00€, spese di spedizione incluse. Certo, è un costo non proprio irrisorio ma grazie al noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi. Partiamo dalla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Il wearable infatti, sarà vostro in 24 o 48 ore e, volendo, potrete perfino farvi recapitare il pacco direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Ma non finisce qui: se l’importo complessivo vi sembrerà comunque troppo alto, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Inoltre, ci sarà il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o in caso di ripensamento. Avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore di e-commerce. Ci sarà sempre un esperto della logistica di Amazon pronto ad aiutarvi, non dovrete temere nulla.

Apple Watch Ultra 2: il miglior smartwatch della mela

Rispetto alla generazione del 2022, questo Watch Ultra 2 vanta il nuovissimo processore S9 (basato sull’A15 Bionic) che abilita il doppio tap, l’inedita funzione introdotta con watchOS 10 che permette di utilizzare lo smartwatch anche senza l’ausilio delle mani. Lo schermo è un pannello meraviglioso da 3000 nit con cornici ridotte e cassa in titanio aerospaziale da 49 mm; la compatibilità con i cinturini da 42, 44 e 45 mm è comunque assicurata.

A soli 909,00€ questo Apple Watch Ultra 2 è il miglior dispositivo indossabile che si possa comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.