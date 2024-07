Apple Watch Ultra 2 è di nuovo in SCONTO: restano pochi modelli

Apple Watch Ultra 2 è perfetto per chi ama le sfide all’aperto e l’attività fisica intensa. Realizzato in titanio, questo smartwatch combina egregiamente resistenza e leggerezza. Il display Retina garantisce una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce. Lo smartwatch è equipaggiato con funzionalità GPS, Cellular e si distingue anche per la lunghissima autonomia. Da sottolineare la presenza di numerosi sensori avanzati per il monitoraggio del benessere e dello sport: non manca nulla e le performance sono sempre al top.

Su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile: oggi puoi acquistare l’Apple Watch Ultra 2 a soli 849 euro invece del prezzo originale pari a ben 909 euro, con anche la possibilità del pagamento rateale.

Prezzo in calo per Apple Watch Ultra 2

Con una cassa in titanio da 49 mm, l’Apple Watch Ultra 2 è costruito per durare nel tempo. La Digital Crown di grandi dimensioni ed il tasto Azione personalizzabile rendono l’uso semplice ed intuitivo. Il display Retina Always-On è perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, mostrando sei righe di dati a scelta. La connettività Cellular permette di gestire chiamate, messaggi e musica senza bisogno di connetterlo ad un iPhone.

Gli amanti del fitness troveranno molto utile l’Apple Watch Ultra 2 per monitorare i progressi con l’app Allenamento, utilizzando mappe e GPS a doppia frequenza per una navigazione super precisa. Le app Bussola e Profondità sono ottime per chi svolge attività all’aperto e sport acquatici.

Non perdere l’occasione di risparmiare 60 euro e salva nel tuo carrello l’Apple Watch Ultra 2 beneficiando anche della consegna rapida e gratuita: i modelli disponibili stanno finendo velocemente.