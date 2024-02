Apple Watch Ultra 2: sconto SUPER, lo paghi solo 849€

Apple Watch Ultra 2 è uno dei migliori smartwatch che vi siano in circolazione. Grazie ai super sconti di Amazon si potrà portare a casa all’incredibile prezzo di soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promo dedicata. Il modello in questione ha la cassa in titanio (ovviamente), il modem Cellular che vi permetterà di utilizzare il dispositivo anche senza l’ausilio di un iPhone compatibile connesso, e il cinturino Trail Loop in colorazione verde/grigio. Insomma, a questa cifra vi porterete a casa un vero gioiello; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo ora.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso Apple Watch Ultra 2 è in super sconto con tanti vantaggi al seguito grazie ad Amazon; citiamo il reso gratuito in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti entro un mese dall’acquisto, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime. Come non citare poi la garanzia di Apple valida per un anno in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. Citiamo poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Apple Watch Ultra 2 è il miglior smartwatch del momento; ha tantissimi sensori evoluti sotto la scocca, è un notificatore eccellente e vi permetterà anche di ricevere e fare telefonate senza l’ausilio di un iPhone connesso compatibile (serve un piano dati con un operatore come Tim o Vodafone, però). Cosa aspettate? A soli 849,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.