Apple Watch Ultra 2: a soli 869€ è il wearable più BELLO da comprare oggi su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota: il potentissimo Apple Watch Ultra 2, nella sua iterazione con scocca da 49 mm, modem Cellular, cinturino Ocean bianco, costa soltanto 869,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti, è un vero portento che noi vi suggeriamo di prendere al volo: non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi.

Non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce o per quanto durerà la promo dedicata. Con il portale di e-commerce ci sono tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Non dimentichiamo la garanzia di un anno con il costruttore, di due anni con il rivenditore di due anni, con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Apple è pazzesco: ha una scocca in titanio aerospaziale da 49 mm, il display da quasi due pollici con miniLED, AOD e luminosità di picco di 2000 nit è un vero portento. Sotto la scocca c’è un processore S9 che permette di utilizzare il device anche senza toccare il pannello e ci sono tantissimi sensori evoluti al di sotto.

Come non citare la possibilità di fare un ECG direttamente dal proprio polso, di misurare il battito cardiaco H24, di tenere traccia dei progressi sportivi e degli allenamenti, ma non finisce qui. È anche un notificatore eccellente e permette di rispondere alle telefonate e ai messaggi grazie al microfono e alla cassa integrata. Con un prezzo di soli 869,00€, IVA inclusa, non potete lasciarvelo sfuggire.