Apple Watch Ultra 2 a soli 799,99€: IMPERDIBILE a questa cifra

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo Apple Watch Ultra 2, nella sua iterazione con scocca in titanio aerospaziale da 49 mm e cinturino Alpine Loop in colorazione oliva, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 799,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi; a questa cifra infatti, è imperdibile e noi vi suggeriamo di pensarci seriamente e di affrettarvi se siete interessati/e. Non sappiamo quante scorte siano disponibili e per quanto durerà ancora la promo dedicata. Fra le altre cose, con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli tutti di seguito.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo

Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch rivoluzionario; intanto dobbiamo segnalarvi che viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di ricevere il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Allo stesso modo, vi citiamo che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e che si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Potrete anche beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo smartphone è veramente assurdo; ha uno schermo con Always On Display, OLED, con luminosità di picco di 3000 nit ed è flat. Le cornici sono sottili e il frame della scocca è interamente realizzato in titanio aerospaziale. Tanti sono i sensori allocati al di sotto e permette anche di segnalare le chiamate in ingresso, i messaggi e le notifiche provenienti dai social. Con uno sconto esagerato e un prezzo di soli 799,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.