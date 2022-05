Apple Watch: stanno arrivando i nuovi cinturini PRIDE

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che Apple svelerà presto dei nuovi cinturini per Apple Watch a tema “Pride” per il 2022; questi accessori potrebbero venir svelati nel corso dei prossimi giorni.

Sappiamo che i primi cinturini speciali per Apple Watch volti a festeggiare e celebrare il “mese dell’orgoglio” (Pride month) sono stati lanciati nel lontano 2018. Adesso, dal nulla, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman spiga che ci saranno dei nuovi cinturini Pride per Watch Series 7 in arrivo nei giorni a venire.

Apple Watch: cosa sappiamo dei nuovi cinturini Pride?

Non di meno, apprendiamo che finora, Apple ha lanciato le nuove band Pride il 17 maggio, nel giorno della Giornata internazionaler contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Quest’anno però, potrebbe aver deciso di slittare il tutto di qualche giorno.

Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman, il debutto di questi accessori è praticamente alle porte; curiosamente, il giornalista rivela che non ci saranno solo accessori, ma una vera e propria Special Edition per il nuovo smartwatch della mela.

Tutto ciò non dovrebbe stupirci: pensiamo all’edizione Black Unity lanciata nel 2021, identica in tutto e per tutto all’iterazione standard ma con quadranti e band abbinata e il logo “Black Unity”, appunto, inciso sotto la cassa. A conferma del tutto, anche 9to5Mac ha scovato riferimenti a questa versione in watchOS 8.6.

New Pride version of the Apple Watch should be launching fairly imminently. Marketing materials and updated Watch tables have started arriving at retail stores — for placement next week. Actual new bands should start arriving later this week. — Mark Gurman (@markgurman) May 23, 2022

