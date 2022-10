Apple Watch spopola fra gli adolescenti: tutti ne vogliono uno

Oggi vi comunichiamo un simpatico rapporto emerso in rete in queste ore. Da quanto si legge, sembra che quasi un terzo degli adolescenti statunitensi possegga un Apple Watch. Lo smartwatch della mela piace, soprattutto ai giovanissimi, a quanto par.e

Andiamo con ordine: il report proviene dall’istituto Piper Sandler, il quale afferma che un terzo dei giovani ora dispone di un Apple Watch al proprio polso. A questo rapporto, ne segue un altro in cui apprendiamo che i genitori acquistano i device da polso indossabili della società di Cupertino per i propri figli di neanche sei anni.

Apple Watch: i dati dei vari rapporti

Non di meno, un altro rapporto di Taking Stock With Teens afferma che il 31% dei teenager americani ora ha un Apple Watch e un altro 16% prevede di acquistarne uno a breve. Philip Elmer-DeWitt, ha letto il report e lo ha confermato ma ha riferito che non sia veramente rappresentativo della situazione e dello scenario americano. Ecco le sue parole:

La mia opinione: nel suo 21° anno, questo sondaggio completo continua a sovracampionare le periferie benestanti del Nord America. È meglio per catturare le tendenze. Sembra probabile, dato che il 31% sarebbe una percentuale enorme di tutti gli adolescenti statunitensi. Lo stesso rapporto afferma che l’87% degli adolescenti americani possiede un iPhone e l’88% prevede di acquistarne [un altro] come prossimo telefono.

È vero anche che oramai gli smartwatch sono un trend mondiale e l’Apple Watch, complici i bassi prezzi dello street price (Apple Watch SE 40 mm a 239,00€ su Amazon ne è un esempio), è diventato un gadget mainstream alla portata di tutti. Come detto, l’SE è stato un vero game changer nel campo degli indossabili da polso. La promozione in questione è davvero intrigante (complici i Prime Days) e ci sono le spese di spedizione incluse nel prezzo.

