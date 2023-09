Apple Watch Series 9 si usa senza toccarlo: l'assurda funzione STUPISCE tutti

Apple Watch Series 9 è stato appena annunciato. Con lui, arriva una nuova funzione straordinaria, che ha catturato l’attenzione di tutti gli utenti. Si tratta del “Doppio Tap”, che renderà ancora più semplice e intuitivo l’utilizzo del dispositivo. Grazie a questa innovativa modalità di controllo, gli utenti potranno gestire facilmente il loro Apple Watch utilizzando una sola mano, senza dover toccare il dispositivo.

Per utilizzare il Doppio Tap, basterà toccare due volte insieme l’indice e il pollice della mano, dal lato in cui si indossa il wearable. Personalizzabile, questo semplice gesto consentirà di eseguire rapidamente tutta una serie di funzioni con il proprio wearable.

Il Doppio Tap controlla il pulsante principale dell’app, consentendo di interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa la musica o attivare la funzione snooze di una sveglia. Ancora, può essere utilizzato anche per rispondere e terminare una chiamata o per scattare una foto con la funzione Camera Remote di Apple Watch.

La funzionalità del Doppio Tap è resa possibile dal Neural Engine più potente ed efficiente, che caratterizza i nuovi Apple Watch Series 9. Il chip elabora i dati provenienti dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore ottico del battito cardiaco utilizzando uno speciale algoritmo di machine learning. L’algoritmo riconosce la firma unica dei piccoli movimenti del polso e delle variazioni del flusso sanguigno quando l’indice e il pollice eseguono un doppio tocco. Insomma una funzionalità decisamente particolare, quanto potenzialmente utilissima. La novità sarà introdotta con un aggiornamento a partire dal mese di ottobre. Invece, i nuovi smartwatch della mela morsicata saranno in preordine già a partire da oggi, 12 settembre, con spedizioni a partire dal 22 dello stesso mese.