Apple Watch Series 9: sconto al TOP su Amazon, risparmi 90 euro

Regalati qualcosa di nuovo per l’autunno con Apple Watch Series 9: l’ultima generazione dello smartwatch della casa di Cupertino è infatti in offerta su Amazon a 399 euro invece di 489. Si tratta del modello con cassa da 45mm in alluminio color mezzanotte e cinturino sport.

Apple Watch Series 9: il tuo compagno di vita

Apple Watch Series 9 è dotato del nuovo chip S9 con un display superluminoso e un modo innovativo per interagire con esso senza doverlo nemmeno toccare.

Uno smartwatch di altissimo livello perfetto per chi tiene alla propria salute, con funzioni come il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la possibilità di fare un ECG in qualsiasi momento e la ricezione di notifiche per ritmo cardiaco irregolare. Inoltre, puoi capire meglio il tuo sonno grazie ad un’analisi che ti dice quanto tempo passi in fase di sonno leggero, REM e profondo.

Per sport e fitness, l’app Allenamento è in grado di seguirti in ogni tipo di attività dandoti informazioni dettagliate sulle tue performance. Spazio anche alla sicurezza con funzioni come il rilevamento incidenti e cadute, che possono chiamare automaticamente i soccorsi in caso di necessità.

Il Series 9, manco a dirlo, si integra perfettamente on l’ecosistema Apple, permettendoti di sbloccare il tuo Mac, ritrovare il tuo iPhone con precisione e pagare in modo sicuro con Apple Pay. Resistente, robusto, non teme polvere e acqua fino a 50 metri di profondità.

Sempre connesso, ti permette i mandare messaggi, rispondere a chiamate, ascoltare musica e molto altro. Un vero e proprio compagno di vita: tuo a 399 euro invece di 489.