Apple Watch Series 9 è già in FORTE SCONTO su Unieuro

La novità di Casa Cupertino è già in forte sconto su Unieuro. Approfittane subito per assicurartelo a un prezzo vincente. Acquista ora Apple Watch Series 9 a soli 429 euro, invece di 489 euro. La versione in promozione è quella con cassa da 45 mm in alluminio. Ultra resistente, è anche impermeabile all’acqua. Portalo con te sia sotto la doccia che in piscina o al mare. Le finiture premium lo rendono longevo nel tempo.

Apple Watch Series 9 è un successo: oggi a prezzo da outlet su Unieuro

Scegli Apple Watch Series 9 per rimanere al passo con i tempi e goderti uno smartwatch top di gamma perfettamente compatibile con il tuo iPhone. Vivi una vita sana, attiva e sicura grazie alle sue funzioni avanzate. Ancora più potente, il nuovo Chip S9 è una vera bomba, garantendo uno schermo ultra luminoso anche sotto la luce diretta del sole e che si attiva con un doppio tap. Tutte le informazioni le ritrovi al polso a colpo d’occhio. I sensori monitorano salute, forma fisica, benessere e sicurezza.

Acquistalo subito a soli 429 euro, invece di 489 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

