Apple Watch Series 9: finalmente in offerta su Amazon ad un prezzaccio

L’Apple Watch Serie 9 da 41mm è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo. Oggi lo paghi solamente 369€, con uno sconto del 20% sul suo normale prezzo di listino.

Il design dell’Apple Watch Series 9 rimane fedele alla forma iconica che contraddistingue anche i modelli precedenti. Ci sono comunque delle importanti novità, come l’utilizzo di materiali sì premium, ma comunque carbon-neutral, grazie all’impiego di materiali riciclati.

Il nuovo Serie 9 è equipaggiato con un chip inedito, l’S9, che garantisce prestazioni ancora più rapide e fluide, aprendo le porte ad una serie di nuove interessanti funzionalità. La più importante? Il double tap, che ti consente di controllare un gran numero di funzioni semplicemente unendo due dita della mano, senza dover interagire con lo schermo.

Oltre a questo, ora Siri esegue un gran numero di richieste a livello locale, senza passare per il cloud, ottimizzando in questo modo i tempi di risposta.

Anche lo schermo ha ricevuto una nuova, importantissima, novità: ora la luminosità massima raggiunge i 2000 nits – cioè un raddoppio rispetto alla generazione precedente – offrendo in questo modo una leggibilità pazzesca, anche sotto la luce del sole diretto. Il che non è affatto male, specie perché si avvicina la stagione perfetta per andare in spiaggia.

A tutto ciò, si aggiunge un ricco arsenale di funzionalità per il benessere e per lo sport, che ti aiuteranno a tenere traccia dei progressi nella salute e nello sport. Nel complesso, l’Apple Watch Series 9 rimane il punto di riferimento nel mondo degli smartwatch premium: a questo prezzo è un best buy totale, non fartelo scappare.