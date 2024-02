Apple Watch Series 9 è SCONTATO di 70€ su Amazon!

Quando parliamo di smartwatch, è impossibile non citare gli acclamatissimi Apple Watch. E l’Apple Watch Series 9 è l’ultimissimo uscito, ora in sconto su Amazon. Il prezzo originario di 489,00€ viene completamente distrutto, arrivando a costare solamente 419,00€.

Tutte le caratteristiche di Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 è l’orologio che ti accompagna in ogni istante della tua giornata, offrendoti monitoraggio della salute, sicurezza e funzionalità avanzate con stile e semplicità. La potenza e l’innovazione definiscono il cuore di questo dispositivo. Grazie al nuovo chip S9, le prestazioni diventano ancora più rapide e fluide, mentre il display superluminoso con tecnologia OLED assicura una visibilità eccezionale in qualsiasi condizione di luce.

Grazie a questo smartwatch potrai monitorare il tuo livello di ossigeno nel sangue, effettuare un ECG ovunque ti trovi e ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Non manca neanche il monitoraggio del sonno grazie al quale potrai ottenere informazioni dettagliate sulle fasi REM, leggera e profonda, oltre a dati utili sulla temperatura corporea e il ciclo mestruale.

Per il fitness, l’Apple Watch Series 9 offre un’app Allenamento avanzata con parametri specifici per diverse discipline sportive. Inoltre, include 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+ per allenamenti coinvolgenti e personalizzati.

La sicurezza è garantita con funzionalità come il rilevamento di incidenti e cadute per chiamate automatiche ai soccorsi in caso di emergenza e la possibilità di richiedere aiuto con un semplice tocco tramite SOS emergenze.

Metti Apple Watch Series 9 al tuo polso e scopri la comodità di questo dispositivo. Il tutto a soli 419,00€ grazie all’incredibile sconto Amazon.