Apple Watch Series 9 con scocca da 41 mm a soli 399€ su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente speciale: il meraviglioso Apple Watch Series 9, il wearable di punta della mela, si può portare a casa con un prezzo semplicemente incredibile. Costa solo 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nella sua iterazione con scocca color Midnight da ben 41 mm. Questo è il modello più piccolo della line-up (volendo c’è la versione con cassa da 45 mm, più grande ma anche più costosa), ha il modem GPS e si aggancia al proprio iPhone sfruttando la tecnologia Bluetooth di nuova generazione. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è da comprare al volo e con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi sconti esclusivi.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo

Ovviamente, oltre ad essere uno smartwatch di punta, questo è un notificatore eccellente, un fitness tracker evoluto (grazie anche all’applicazione “Fitness” integrata nel sistema) e un assistente sanitario avanzato con cui tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Può eseguire un ECG dal proprio polso, consente di misurare il livello di ossigeno nel sangue, rileva le eventuali fibrillazioni atriali e il battito cardiaco H24, ma non solo. L’applicazione companion “Salute” è perfetta e migliora l’esperienza d’uso a livelli incredibili.

Sotto la scocca troviamo tantissimi sensori di punta, un processore Apple S9 che permette di utilizzare il gadget anche senza toccare lo schermo (la funzione in questione si chiama “Double Tap”) ma non finisce qui. La scocca è in alluminio riciclato, super resistente e robusta e lo schermo è un pannello OLED con Always on Display avanzato, cornici contenute e dai neri profondi, oltre che dai colori vividi e vivaci. È disponibile in diverse colorazioni ma quella che vi proponiamo oggi è quella “Mezzanotte”. Non lasciatevi sfuggire Apple Watch Series 9 a soli 399,00€, IVA inclusa su Amazon.

