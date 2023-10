Apple Watch Series 9 (45 mm): ecco perché dovresti averne uno

Se avete un iPhone e volete aumentare l’esperienza d’uso che avete con il device principale, noi vi consigliamo di comprare un Apple Watch, nello specifico, un modello della Series 9. La versione che vi suggeriamo di prendere è quella con cassa Midnight da 45 mm, più grande e generoso dell’altra da 41 mm, ma che porta con sé tantissimi vantaggi. Andiamo con ordine, tuttavia. Questo wearable è un vero best buy perché ha un costo inferiore rispetto a quello che abbiamo visto con l’iterazione del 2022 ma vanta specifiche tecniche ancora più esclusive. Inoltre, viene proposto in diverse colorazioni, una più bella dell’altra. Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi perché le scorte potrebbero terminare a breve. Apple Watch Series 9 da 45 mm costa 489,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Apple Watch Series 9: indispensabile nel quotidiano

Questo smartwatch di Apple è in grado di fare qualsiasi cosa visto che possiede tantissimi sensori evoluti. Partiamo dal fatto che è un companion di allenamenti davvero speciale, perfetto per la gestione dell’attività sportiva. Tiene traccia del sonno grazie ad una serie di chicche hardware davvero speciali e pensate che è anche un ottimo gadget sanitario in grado di salvare vite, letteralmente. Monitora il battito cardiaco H24, invia notifiche in caso di ritmo irregolare, permette di fare un ECG dal proprio polso, controlla il livello di ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Indispensabile poi l’app Salute che vi ricorda anche quando prendere i farmaci.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 489,00€ per la versione con cassa da 45 mm color Midnight, ha la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Arriverà a casa vostra in meno di 48 ore, in moltissimi casi. C’è il reso entro un mese dall’acquisto e si ha diritto ad un anno di garanzia con Apple e a due con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.