Apple Watch Series 9 (41 mm): OFFERTONA, lo paghi solo 399€

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale: l’ottimo Apple Watch Series 9 (l’ultimo modello arrivato sul mercato, per intenderci), nella sua iterazione con cassa da 41 mm color Galassia (e cinturino in silicone abbinato), si trova in super sconto al prezzo sensazionale di soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Sì, avete letto bene: il risparmio rispetto al valore originale è altissimo, pari al 13% e ciò vi permetterà di risparmiare circa 60€. Non male, vero? Allo stesso modo, con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi che rendono, a tutti gli effetti, questo gadget un vero “best buy”.

Apple Watch Series 9: tanti motivi per acquistarlo adesso

Vi ricordiamo infatti, che con Amazon avrete sempre accesso al reso gratuito fino ad un mese dal momento dell’acquisto ma, in questo periodo, grazie alle promozioni natalizie, tale periodo è stato esteso fino al 31 gennaio 2024. Non di meno, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di Apple di un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Apple Watch Series 9 è un notificatore eccellente, un assistente sanitario che permette di fare un ECG direttamente dal proprio polso, rileva i battiti cardiaci, consente di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, ma non solo. È super smart, è leggero, elegantissimo, ha un frame in alluminio con un display OLED di ultima generazione che supporta l’Always On Display e ha cornici ridotte al minimo. Non lasciatevelo sfuggire visto che costa solo 399,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese, nella sua versione con scocca da 41 mm color “Galassia”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.