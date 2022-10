Apple Watch Series 8: sconto PAZZO su Amazon (-6%)

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget in super offerta. Fa parte del mondo Apple ed è veramente un game changer nel vostro quotidiano. Ci riferiamo all’indossabile da polso più famoso di tutti i tempi. Signori e signore, Apple Watch Series 8 (il nuovo arrivato) già in sconto a soli 479,00€ al posto di 509,00€ su Amazon, con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Considerate che questo gioiellino è arrivato sul mercato da pochissime settimane, ma si può già portare a casa con un po’ di sconto. È fondamentalmente identico al modello precedente, ma introduce qualche novità di rilievo. Fra tutte, dobbiamo citare il nuovissimo sensore per la misurazione della temperatura corporea. Attenzione, non è destinato al controllo della febbre ma alla gestione del ciclo femminile per una corretta valutazione dell’ovulazione.

Apple Watch Series 8: le caratteristiche

Partiamo dalla base: è un notificatore che vi segnalerà tutte le notifiche provenienti dai principali social network; non di meno, avendo un microfono e uno speaker incorporato, vi permetterà di fare telefonate e rispondervi senza alcun problema. Lo stesso dicasi per i messaggi.

Come detto, c’è il sensore di temperatura molto particolare e può monitorare anche il livello di ossigeno presente nel sangue. L’app è avanzatissima e completa e manda notifiche in caso di eventuali problemi e/o fibrillazioni atriali o in caso di frequenza alta o troppo bassa, nonché in caso di ritmo irregolare. Ci sono funzioni avanzatissime per la sicurezza come il rilevamento della cadute o l’SOS per le emergenze.

Si possono monitorare gli allenamenti con l’app specifica, c’è la nuova bussola con la funzione “torna sui tuoi passi” e molto altro ancora. Per 479,00€ è difficile trovare di meglio. È un ottimo prezzo per un wearable super interessante e frizzante. Approfittatene prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.