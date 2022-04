Apple Watch Series 8: potrebbe avere la connettività satellitare

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, sembra che l’Apple Watch di nuova generazione possa disporre della connettività satellitare in un modello futuro. Questo è quanto apprendiamo in queste ore.

Di fatto, le indiscrezioni sulla presenza della connettività satellitare hanno iniziato a diffondersi molto prima dell’arrivo di iPhone 13. I modelli del 2021 non hanno goduto di questa funzionalità ma sembra che ora i tempi siano maturi per vederla a bordo della line-up 2022. Ma a cosa potrebbe servire questa feature?

iPhone 14 potrebbe avere questa opzione al fine di gestire le emergenze e inviare messaggi o fare telefonate anche in assenza di rete e segnale telefonico. Secondo un Mark Gurman di Bloomberg, anche l’Apple Watch Series 8 potrebbe averla. Il giornalista lo ha ribadito all’interno della newsletter Power On spiegando che “anche l’Apple Watch è destinato a ottenere quella funzionalità“. Tuttavia potrebbe arrivare nel 2023. Ecco cosa ha aggiunto:

Si dice poi che il partner commerciale dovrebbe essere Globalstar Inc. Questa compagnia aveva dichiarato, proprio di recente, di aver acquisito fino a 17 nuovi satelliti per aiutare un potenziale nuovo cliente “senza nome”. Tutto sembra combaciare dunque.

La mela potrebbe svelare fino a tre modelli di smartwatch quest’anno; potremo vedere infatti, un SE (2022), un Watch Series 8 e un’iterazione RUGGED con design simil-Casio G-Shock.

Tornando all’iPhone 13, ecco cosa diceva in merito Gurman nell’agosto dello scorso anno:

Le funzionalità di emergenza funzioneranno solo in aree prive di copertura cellulare e solo in mercati selezionati. Apple prevede di implementare la propria gamma di satelliti per trasmettere dati ai dispositivi, ma è probabile che quel piano sia a distanza di anni dal decollo.