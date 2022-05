Apple Watch Series 8: nuovo DESIGN, a quanto pare

Ammettiamolo: da mesi e mesi leggiamo che i nuovi Apple Watch Series 8 disporranno di un design rinnovato su tutti i fronti, quando in realtà, probabilmente, visto che abbiamo avuto un restyling sul fronte estetico lo scorso anno, adesso vedremo dei modelli aggiornati solo nelle funzionalità.

Jon Prosser non si da per vinto e nel corso dell’ultimo episodio di Front Tech Page ha mostrato dei nuovi render che illustrano un design “squadrato” per le versioni 2022 degli orologi smart della mela. Onestamente, vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale” i leaks di questo tipster, anche perché non ha un buon track di previsioni rivelatesi corrette.

Apple Watch Series 8: una nuova estetica?

Osservando i render emersi nel video notiamo che l’orologio next-gen del 2022 potrebbe offrire un design nuovissimo, squadrato, minimal e in linea con l’estetica di iPhone 13/14, iPad Pro/Air/Mini e via dicendo. Tuttavia, anche se è improbabile, potrebbe esserci un barlume di verità. Anche perché si dice che arriveranno tre modelli differenti sul mercato: uno SE (2022), un Watch 8 e uno RUGGED. Apple potrebbe scegliere di sposare il design del Watch 7 per l’SE (2022) e di usare una nuova cifra stilistica per l’iterazione premium. Ovviamente i cinturini dovrebbero essere ancora una volta compatibili, quindi non preoccupatevi. La cassa, seppur squadrata, dovrebbe avere ancora schermi da 41 e 45 mm.

Il modello RUGGED invece dovrebbe disporre di una cover antigraffi, antiurti in stile Casio G Shock e il modello SE invece, dovrebbe essere una soluzione economica molto performante.

Sul fronte dei sensori ipotizziamo quello per la misurazione della temperatura e uno per la rilevazione del livello di glucosio nel sangue (misurerà il diabete?). Intanto l’ottimo Series 7 con cassa da 41 mm in colorazione Product(RED) è in offerta a soli 389,00€ invece di 439,00€. Lo sconto è pari all’11% e potete dilazionare il pagamento in comode rate senza interessi.

