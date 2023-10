Apple Watch Series 8 da 45 mm: solo 369€ su Amazon, prezzo mai visto prima

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il potentissimo ed elegantissimo Apple Watch Series 8 (nello specifico, il modello con cassa da 45 mm color Midnight, con modulo GPS annesso) costa solo 369,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che un risparmio simile per un terminale del genere non si vede tutti i giorni: il nostro consiglio, quando ci si trova di fronte a promozioni simili, è sempre il medesimo: comprate immediatamente, anche perché non c’è possibilità di sapere quante scorte vi siano rimaste su Amazon o per quanto tempo ancora durerà l’occasione. Siate veloci, dunque e non pensateci troppo.

Apple Watch Series 8 su Amazon: il best buy del giorno

Non prendiamoci in giro: Apple Watch Series 8 su Amazon al prezzo di soli 369,00€ è da comprare immediatamente. A questa cifra è un best buy assoluto, anche perché le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Inoltre, si potrà dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine; per farla breve, sarà vostro effettuando piccoli micropagamenti al servizio di Cofidis con tassi agevolati. Non serve la busta paga: occorre solo essere maggiorenni, fornire un IBAN (dal quale preleveranno i soldi), la patente e la tessera sanitaria.

In alternativa, c’è il sistema interno al sito che vi farà dividere il prezzo del gadget in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati, tuttavia). Inoltre, potrete anche scegliere di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker disponibili sul territorio italiano. A soli 369,00€ questo è un prodotto da prendere al volo, senza che ci pensiate troppo: fatelo vostro adesso, c’è un anno di garanzia con Apple e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.