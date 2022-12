Apple Watch Series 8: con il coupon di eBay il prezzo è STRACCIATO

Apple Watch Series 8 è un top di gamma tra gli smartwatch premium. Dotato di ogni comodità e funzionalità per salute e allenamento, è il prodotto ideale per te che ami la tua vita smart e non vuoi perderti nulla tra impegni e divertimento. Grazie al nuovo coupon di eBay in questo momento lo acquisti risparmiando 100 euro. Fai l’affare del giorno, devi solo inserire il codice FESTE22.

Tra l’altro con eBay puoi ottenere anche un altro super vantaggio. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale e quindi anche questo. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate da soli 149,66 euro l’una.

Apple Watch Series 8: indossa la tecnologia al miglior prezzo

Grazie al coupon di eBay FESTE22 oggi puoi risparmiare il 15% di sconto fino a un massimo di 50 euro a ordine. La cosa fantastica è che puoi utilizzare questo codice per ben 3 volte fino a ottenere 150 euro di sconto nel totale. Affrettati subito a utilizzarlo per il nuovissimo Apple Watch Series 8 a soli 449,90 euro, invece di 549 euro.

La sua cassa in alluminio da 45 mm è decisamente resistente e spaziosa. L’assenza di cornici permette all’ottimo display di utilizzare tutta la superficie disponibile rendendo i contenuti ancora più chiari, completi e immediati. Collegato al tuo smartphone è in grado di fornirti tutte le informazioni necessarie: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno, livello di stress e molto altro.

Impermeabile all’acqua e alla polvere, Apple Watch Series 8 è un compagno di avventure outdoor imperdibile. Portalo con te anche in mare aperto. I suoi materiali premium, dalla cassa fino al cinturino in morbido silicone, sono resistenti all’usura. Allenati e lui controllerà tutto ciò che è necessario per fornirti i giusti obiettivi. Mettilo subito nel carrello a soli 449 euro con il codice FESTE22.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.