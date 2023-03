Apple Watch Series 8 al miglior prezzo su Amazon: IMPERDIBILE

Uno dei migliori smartwatch ad oggi esistenti in commercio è sicuramente Apple Watch Series 8. Il dispositivo wearable della mela si configura come una soluzione ricca di features interessanti, intriganti, con un design all’avanguardia e con uno schermo di ultima generazione dotato di tanta tecnologia. Pensate che questo piccolo gioiello è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 469,00€ al posto di 549,00€, con tanto di spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Fra le altre cose troviamo sicuramente la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è la garanzia di Apple di un anno con tanto di supporto logistico valido in tutti gli Apple Store del pianeta. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio esterno di Cofidis o mediante il sistema interno al portale (anche a tasso zero).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Apple Watch Series 8 su Amazon: il Best Buy del giorno

Questo è uno smartwatch di punta con chip interno potentissimo, con una batteria dalla lunga durata e con una serie di sensori all’avanguardia che lo rendono un eccellente dispositivo sanitario. Permette la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, il controllo del battito cardiaco H24, sette giorni su sette, ma consente anche di avere traccia della qualità del sonno.

Apple Watch Series 8 è anche un eccellente companion di allenamenti che presenta il supporto a tantissimi sport diversi. È un notificatore di ultima generazione che vi farà rispondere anche alle telefonate o ai messaggi. A soli 469,00€, questo è l’Apple Watch da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.