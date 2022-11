Apple Watch Series 8 (45mm) a meno di 500€ su Amazon

Se state cercando uno smartwatch premium, che costi poco ma che offre performance straordinarie, allora non potete non prendere in considerazione l’ottimo Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm a soli 499,00€ al posto di 549,00€. Parliamo di un bel risparmio pari al 9% sul prezzo di listino.

Le spese di spedizione sono gratuite, come sempre per gli abbonati alla piattaforma di Prime e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio interno del sito o con Cofidis. Non di meno, riceverete due anni di garanzia con possibilità di assistenza tecnica attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. Non dimenticate poi che la garanzia di Apple vi copre un anno e per qualsiasi problematica nei primi dodici mesi dall’acquisto, vi basterà recarvi in un qualsiasi Apple Store esistente sul pianeta. Dulcis in fundo, potrete restituire il gadget entro il 31 gennaio 2023 qualora dovesse risultare difettoso, guasto o non apprezzato come regalo di Natale (ma su quest’ultimo punto siamo perplessi; chi mai potrebbe non apprezzarlo?).

Apple Watch Series 8: il miglior ad un prezzo da Best Buy

L’orologio di Apple costa 499,00€ ma sappiate che questo è un gadget davvero completo sotto tutti i punti di vista. Qui troviamo un inedito sensore per la misurazione della temperatura, molto utile per il controllo dell’ovulazione, ma ancora; si può misurare il livello di ossigeno nel sangue con un sensore apposito e con un’app all’avanguardia. Ci sono le notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa o nel caso di eventuale ritmo irregolare.

Concludiamo il tutto con le funzioni avanzate per la sicurezza, con l’app allenamento riprogettava, con la nuova bussola che presenta la funzione “torna sui tuoi passi” e non solo. È un notificatore, un companion di allenamenti e anche un assistente sanitario. Se avete un iPhone, fatevi un regalo e acquistate oggi Apple Watch Series 8 a 499,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.