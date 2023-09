Apple Watch Series 8 (45 mm): sconto FOLLE, costa solo 429€ su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartwatch premium della mela, e magari avete un iPhone di nuova generazione, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8 che, nella sua iterazione con cassa color midnight da 45 mm, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 429,00€, spese di spedizione comprese. Capite bene che il risparmio, rispetto al valore iniziale, è molto elevato: non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione. Questo è il miglior device indossabile di casa Apple per rapporto qualità-prezzo; certo, ora ci sono i Watch Series 9, ma costano molto di più. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Apple Watch Series 8 su Amazon: offertona imperdibile

Acquistandolo da Amazon poi, potrete avere diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto; questo significa che, per qualsiasi evenienza, potrete rivolgervi al supporto tecnico del portale di e-commerce. Ci sarà sempre una soluzione per voi; non di meno, per due anni sarete coperti dall’ottima garanzia del rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate quindi?

Sappiate che potrete perfino farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; in alternativa, è un’ottima soluzione per chi non è spesso in casa. Inoltre, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple Watch Series 8 è in grado di fare qualsiasi cosa: è un notificatore puntuale ed eccellente, che vi donerà anche la possibilità di rispondere alle telefonate e ai messaggi. Monitora il livello di ossigeno nel sangue, tiene traccia della vostra frequenza cardiaca e rileva le eventuali fibrillazioni atriali. Riesce a controllare la qualità del vostro sonno e i vostri progressi sportivi fatti con gli allenamenti. Lo schermo è super rifinito, con tecnologia OLED e ha l’Always On Display. A 429,00€ per la versione da 45 mm, è un best buy.

