Apple Watch Series 8 (41 mm): sconto assurdo del 18%

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch veramente intrigante che si trova al suo minimo storico su Amazon; Apple Watch Series 8, con cassa da 41 mm color Midnight, si porta a casa a soli 419,00€, spese di spedizione incluse. Non pensateci troppo: il risparmio è altissimo, pari al 18% sul valore di listino. Non perdete tempo se siete interessati/e; potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro, anche perché con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi aggiuntivi. Uno fra tutti? La consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, potrete anche optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Se il prezzo vi sembra comunque troppo elevato, sappiate che potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis o, in alternativa, per gli account abilitati, con il sistema interno al sito in cinque soluzioni. Infine, avrete un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Apple Watch Series 8: smartwatch premium in super sconto

Apple Watch Series 8 con cassa da 41 mm è perfetto per chi ama lo sport; di fatto è un companion perfetto per gli allenamenti ma è anche un assistente sanitario top in grado di misurare la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e rileva le eventuali fibrillazioni atriali. Non di meno è un notificatore eccellente che gestisce tutte le notifiche provenienti dai social network, le chiamate, i messaggi e molto altro ancora.

È in grado di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue, può gestire i progressi sportivi e tiene traccia della vostra salute, grazie anche all’app Salute. A soli 419,00€ questo Apple Watch Series 8 da 41 mm è un vero best buy.

