Apple Watch Series 7: Unieuro per San Valentino ti regala un extra sconto

Questa è la tua occasione, fai o fatti un regalo scegliendo uno degli Apple Watch Series 7 disponibili online sul sito di Unieuro. Con la promo San Valentino, inserendo il codice coupon “EXTRA20“, avrai diritto a un ulteriore sconto pari a 20 euro in aggiunta al prezzo già promozionale di vendita. Non perdere questa speciale occasione, metti nel carrello il nuovo Apple Watch Series 7 GPS 41mm a soli 399 euro, invece di 439 euro. Oggi è il giorno giusto per acquistare questo fantastico smartwatch. Inserisci direttamente i carrello il codice “EXTRA20” e ottieni subito 20 euro di sconto.

Apple Watch Series 7 è il San Valentino di Unieuro

Anche questa volta Unieuro è riuscita a stupirci. Nelle sue promozioni c'è sempre tanta convenienza, ma anche tantissima qualità. Infatti, oggi puoi sfruttare le offerte di San Valentino e acquistare il nuovo Apple Watch Series 7 a soli 399 euro grazie al codice “EXTRA20” che ti dà diritto a un ulteriore sconto di 20 euro sul prezzo già scontato.

Questo nuovo smartwatch è davvero formidabile. Hai a disposizione un grande display, quasi il 20% più ampio e con i bordi il 40% più sottili rispetto al suo predecessore. L'interfaccia è stata completamente ottimizzata per renderti tutto più semplice da vedere e più pratico da selezionare. Inoltre, potrai sfoggiare i due nuovi quadranti esclusivi.

Apple Watch Series 7 è resistente alla polvere, infatti ha una certificazione di grado IP6X. Grazie al cristallo anteriore più robusto non teme nemmeno gli sport più estremi, figuriamoci gli urti quotidiani. Inoltre, questo nuovo modello è impermeabile e resiste all'acqua fino a 50 metri di profondità. Potrai tranquillamente utilizzarlo per nuotare non solo in piscina, ma anche al mare.

Uno spazio importante nella sua progettazione è stato riservato alla salute. Apple Watch Series 7 misura il livello di ossigeno nel sangue e può eseguire un ECG dove e quando vuoi. Monitora la qualità del tuo sonno ed esamina i livelli di stress per regalarti momenti di relax necessari affinché il tuo corpo e la tua mente possano rigenerarsi. Infine, svolgi qualsiasi attività in tutta tranquillità con SOS emergenze, una funzione che avvisa un tuo contatto nel caso tu dovessi svenire, cadere o subire un incidente.

Insomma, Apple Watch Series 7 non è solo uno smartphone, ma è un vero e proprio compagno di vita che può anche salvarla a te e alla persona a cui lo regalerai. Approfitta della promo di San Valentino su Unieuro e mettilo nel carrello a soli 399 euro, invece di 439 euro inserendo il codice “EXTRA20“.