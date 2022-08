Apple Watch Series 7: fallo tuo ad un prezzo WOW (-13%)

Oggi parliamo di un’altra offerta spaziale relativa al mondo di casa Apple: stiamo parlando dell’orologio più venduto degli ultimi mesi, Apple Watch Series 7. Questo device infatti è una vera chicca per appassionati e non solo perché presenta funzioni sanitarie unica nel suo genere ad un prezzo decisamente appetibile. La versione con cassa da 45 mm in colorazione Midnight infatti, si porta a casa a soli 407,00 € con spedizione gratuita e consegna veloce per tutti gli iscritti al programma di Amazon Prime.

Occhio perché le altre colorazioni non hanno un prezzo simile quindi vi invitiamo ad effettuare l’acquisto, qualora foste interessati nel più breve tempo possibile e soprattutto, di guardare con attenzione tutti i modelli presenti nello Store.

Apple Watch Series 7: ancora una valida scelta?

Questa domanda nasce un po’ da una riflessione: tra pochi giorni infatti, l’azienda di Cupertino presenterà i nuovi Apple Watch di ottava generazione e questi si dice che disporranno di pochissimi cambiamenti rispetto ai modelli attuali. Verosimilmente, ci aspettiamo un prezzo di listino molto più alto del solito a causa delle tante motivazioni di cui abbiamo parlato di recente. Pensiamo all’inflazione, alla crisi dei conduttori, alla domanda altalenante di device tecnologici.

Ecco che quindi comprare il dispositivo del 2021 a un costo basso diventa più che mai vantaggioso; comunque non stiamo parlando di un articolo entry level, anzi. Apple Watch series 7 è il più evoluto presente in commercio: ha un sensore apposito che vi permetterà di controllare senza alcun problema il livello di ossigeno presente nel sangue oppure il battito cardiaco G24. C’è anche una tecnologia speciale che riconosce le eventuali fibrillazioni atriale e che invia una notifica all’utente in caso di scompensi cardiaci.

Dobbiamo segnalarvi poi che c’è la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal proprio polso grazie a un sensore apposito e in più, potrete monitorare lo stato del sonno o gli allenamenti quotidiani senza alcun problema.

Fra le altre cose dobbiamo anche ribadire il fatto che è un notificatori eccellente che addirittura vi permetterà di rispondere alle telefonate grazie al Microfono e allo speaker integrato. I più esigenti invece potranno acquistare la variante con modulo LTE per poter uscire anche senza iPhone collegato. A 407,00 € è da comprare al volo ma fate presto perché non sappiamo quante scorte rimarranno disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.