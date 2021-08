Stando a quanto si apprende in rete, un altro leaker conferma l'arrivo dell'Apple Watch Series 7 in una nuova dimensione avente la cassa da 45 mm.

Apple Watch Series 7: due nuove dimensioni disponibili

All'inizio di questa settimana, un utente anonimo identificato come UnclePan ha condiviso su Weibo alcuni dettagli sull'imminente Apple Watch Series 7; secondo l'uomo, tale modello sarà rilasciato con casse aventi 41 mm e 45 mm. Ora un altro leaker conferma le stesse informazioni con una foto abbozzata che mostra un pezzo di un cinturino di Apple Watch con su scritto “45 mm“.

L'immagine proviene da DuanRui, che ha un track record misto quando si tratta di perdite e fughe di notizie. L'utente ha condiviso su Twitter una foto di quello che sembra il cinturino Leather Loop per l'Apple Watch. Tuttavia, invece di “44 mm”, questo accessorio presenta la scritta “45 mm”.

Anche se questa immagine potrebbe facilmente essere un falso, c'è un motivo per credere che sia, in realtà, un cinturino realizzato appositamente per l'Apple Watch di prossima generazione.

Da un po' di tempo sentiamo voci sul fatto che l'Apple Watch Series 7 avrà un design completamente nuovo con bordi piatti e schermo flat aggiornato.

Tuttavia, una voce indiscrezione ha suggerito che l'azienda avrebbe aumentato leggermente le dimensioni dei display dei suoi orologi, passando così dai 40/44 mm ai 41/45 mm.

Anche Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato a giugno che il display dei modelli della Series 7 avrebbero avuto cornici più sottili. UnclePan invece, ha affermato che i cinturini delle versioni precedenti sarebbero stati ancora compatibili con il nuovo arrivato in famiglia.

Prima del Watch Series 4, il colosso di Cupertino offriva l'Apple Watch nelle versioni da 38 mm e 42 mm. Anche con il nuovo design, i primissimi cinturini sono rimasti compatibili con la Serie 4 e con i modelli successivi; ci sono tutte le ragioni per pensare che ciò possa verificarsi anche con l'imminente line-up in arrivo.

