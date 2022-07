Apple Watch Series 7 al miglior prezzo di sempre su Amazon

Se state cercando un nuovo orologio di casa Apple e non sapete cosa acquistare, abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero molto interessante. Apple Watch Series 7 infatti, oggi si trova a 395,10€ al posto di 439 €, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una promozione davvero unica, nonostante non siano ancora arrivati i Prime days. Giusto per completezza per chi non lo sapesse, segnaliamo che i Prime days sono Dei super giorni di offerte incredibili che Amazon mette a disposizione dei suoi abbonati iscritti alla piattaforma di e-commerce.

Senza tergiversare però, vi ricordiamo quali sono i vantaggi dell’essere iscritti a questo portale per le compere dei propri oggetti. In primo luogo avete l’assistenza gratuita sette giorni su sette e c’è perfino quella di Apple per il primo anno del momento dell’acquisto. Ma i vantaggi non finiscono qui perché c’è anche, inclusa nel prezzo, la possibilità di effettuare il pagamento dilazionando l’importo in comode rate. Cosa significa? Che pagando una piccola somma mensile, potrete godervi in tutta tranquillità e libertà il gadget dei vostri sogni. E ovviamente non dovrete attendere per averlo.

Apple Watch series 7: il miglior alleato del vostro iPhone

Inutile dirvi che questo è l’ultimo smartwatch della mela e questo significa che vanta tutte le tecnologie più utili di sempre a bordo. Pensiamo alla possibilità di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue o il battito cardiaco H 24. C’è anche la possibilità di monitorare lo stato del sonno ma ancora, si può fare l’elettrocardiogramma direttamente dall’’indossabile.

In poche parole, questo è un dispositivo davvero unico che noi ci sentiamo di consigliare a mani basse, anche perché è un perfetto notificatore che fornisce perfino la possibilità di rispondere ai messaggi tramite una comoda tastierina incorporata. Infine, si può rispondere alle telefonate grazie allo speaker e al microfono integrato.

Cosa volere di più da un orologio? Che vi faccio anche il caffè? A 395,10€ con cassa da 41 mm non potete lasciarlo sfuggire. Ma siete veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito.

