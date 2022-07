Apple Watch Series 7 a PREZZO TOP anche a rate

Apple Watch Series 7 si trova in offerta su Amazon a 379€ in versione GPS con casa da 41mm e colorazione (PRODUCT) RED. Lo sconto del 14% porta lo smartwatch al prezzo migliore di sempre, con un risparmio di ben 60 euro rispetto al listino solito.

Chi ha un iPhone non può fare a meno di affiancargli un Apple Watch e questo Series 7 è l’ultimo modello presentato dal colosso americano. Costruito in alluminio e dal design elegante e raffinato, Apple Watch ricalca in tutto e per tutto il design dell’ecosistema della mela. In particolare, questa versione con cassa da 41mm è perfetta per chi cerca uno smartwatch compatto e adatto anche ai polsi più piccoli.

Il dispositivo indossabile fornisce dati accurati sui progressi sportivi e monitora alcuni parametri vitali, come la frequenza di battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue. Inoltre, ill Watch Series 7 è in grado – tramite l’app per iPhone – di tenere traccia dei nostri progressi sportivi, fornendo un grafico accurato riguardo l’allenamento svolto.

Non manca il monitoraggio del sonno e l’innovativa funzione elettrocardiogramma, che offre la possibilità di monitorare i parametri vitali direttametne dallo smartwatch.

Oggi è possibile acquistare Apple Watch Series 7 in versione rossa con cassa da 41mm in alluminio in offerta su Amazon a 379€. La spedizione è gratuita e c’è anche la possibilità di pagamento rateale, in 5 comode soluzioni mensili da circa 75 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.