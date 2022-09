Apple Watch Series 7 41 mm: FERMI TUTTI, prezzo MAGICO (solo 359,00€)

Giornata di sconti pazzi oggi su Amazon per tutti gli amanti possessori e non sono di un gadget Apple. Il noto sito di e-commerce americano ha scontato tantissimi device della mela. Vi abbiamo già riportato diverse offerte ma quella più interessante, a nostro avviso, è quella di Apple Watch di settima generazione con cassa da 41 mm, quella più piccola per intenderci, a soli 359,80€. Noi vi vogliamo segnalare la colorazione rossa perché, oltre ad essere davvero originale, permette anche di fare del bene perché è parte della spesa totale del dispositivo andrà alle istituzioni che si occupano di cure contro l’HIV.

Apple Watch serie sette, la nostra scelta

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un dispositivo veramente unico nel suo genere che, secondo il nostro parere, è da preferire al modello di ottava generazione per un semplice motivo: è identico ma costa molto meno. Purtroppo lo abbiamo detto in fase di lancio: i nuovi orologi intelligenti dell’azienda di Cupertino quest’anno presentano davvero poche novità.

Se non consideriamo Apple Watch Ultra che porta finalmente una ventata di aria fresca all’interno del destino dell’azienda, gli altri wearable sono poco interessanti, o meglio, risultano essere sovrapprezzati e hanno le medesime caratteristiche dei gadget dell’anno scorso. Il Watch serie sette infatti, ha tutte le ultime funzionalità presenti nei modelli di nuova generazione ma con un costo di soli 359 € c’è poco da pensare.

Onestamente, siamo tentati anche noi dal fare questo acquisto perché si tratta di uno sconto unico nel suo genere. L’orologio è in grado di funzionare come notificatori ma non solo perché consente anche la misurazione del battito cardiaco e il rilevamento delle eventuali fibrillazioni atriale, può monitorare il ciclo mestruale, il sonno, gli allenamenti sportivi e molto altro ancora.

Molto apprezzata è stata la tastiera incorporata perché permette la digitazione anche quando non si vuole usare l’iPhone. Lo schermo è molto ampio e questo permette di avere una visibilità maggiore e in più ci sono due quadranti davvero esclusivi. Dobbiamo segnalare poi c’è il cinturino è abbinato alla cassa ma volendo, potrete scegliere tantissime opzioni dal sito ufficiale di Apple oppure perché no, di terze parti da Amazon.

Vi confesso che io stesso, nel corso degli anni, ne ho acquistati diversi da questo Store e li ho pagati tutti una miseria. Ad ogni modo, con il device avrete anche le spese di spedizione inclusa nel prezzo e poi c’è l’ottima assistenza di Amazon che vi garantisce il supporto tecnico tutti i giorni, fino alla mezzanotte, anche nei festivi. E non dimenticate la garanzia di Apple per un anno che è semplicemente fantastica.

