Apple Watch Series 6 Nike: con il coupon eBay prezzo sbalorditivo

eBay continua con successo la sua promozione estiva che sconta tantissimi prodotti della migliore tecnologia a prezzi davvero speciali. Meglio che ti sbrighi per non perdere il fantastico Apple Watch Series 6 Nike Cellular 40mm a soli 271,12 euro, invece di 338,90 euro.

Un prodotto incredibile a un prezzo ultra vantaggioso. Per ottenerlo devi inserire il codice coupon “MENO20ESTATE” che sconta del 20% un ordine fino a un massimo di 200 euro. Ogni utente può utilizzarlo per ben due volte. Perciò anche tu puoi ricevere fino a 400 euro di sconto.

Un’occasione davvero unica e irripetibile, da non lasciarsi sfuggire. La popolarità di questa promozione eBay è così ampia che le scorte di moltissimi prodotti, come questo Apple Watch Series 6 Nike, si stanno esaurendo rischiando di lasciare i ritardatari a bocca asciutta.

In questi casi vige proprio il detto: “Chi prima arriva meglio alloggia”. Perciò, non perdere altro tempo e lanciati su eBay per approfittare di questa incredibile offerta. A questo prezzo un prodotto del genere non lo trovi proprio da nessuna parte.

Apple Watch Series 6 Nike Cellular: potresti anche dire addio allo smartphone

Apple Watch Series 6 Nike Cellular è così completo che potresti addirittura dire addio al tuo smartphone. Infatti, essendo la versione Cellular, puoi abbinare una eSIM al tuo nuovo smartwatch iOS e così ricevere ed effettuare chiamate in maniera del tutto indipendente.

Per gli sportivi è una soluzione molto pratica perché così non devono portare con sé lo smartphone. Utile anche per chi ama nuotare. Con questo modello si può dire addio a quelle fastidiose borsette impermeabili da tirarsi dietro durante le bracciate in mare aperto.

E se ti trovi in piscina meglio ancora, il tuo smartphone potrà stare al sicuro a casa. Tanto con il fantastico Apple Watch Series 6 Nike Cellular ricevi le chiamate, i messaggi, le mail e molto altro grazie alla sua connessione alla rete in maniera del tutto indipendente.

Scegli di risparmiare acquistando il meglio della tecnologia, con eBay oggi è possibile. Metti nel carrello Apple Watch Series 6 Nike Cellular a soli 271,12 euro, invece di 338,90 euro. Inserendo il codice coupon “MENO20ESTATE” ottieni prima del check out uno sconto pari al 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.