Apple Watch Series 6 nel 2022: può avere ancora senso?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta molto intrigante che noi ci sentiamo di consigliare oggi più che mai. Apple Watch Series 6 infatti, si trova in versione ricondizionata, a soli 344,00 € con all’interno anche il modulo LTE che vi permetterà di eseguire e ricevere telefonate anche senza l’ausilio dell’iPhone vicino.

Abbiamo preso praticamente un modello di punta del 2020, con tanto di cassa da 44 mm e modulo LTE integrato. Ovviamente, non dovreste temere nulla perché la sua estetica sarà pari al nuovo e infatti il prodotto è stato rimesso completamente a nuovo dai tecnici dell’azienda. Gode comunque di un anno di garanzia e di tutti i vantaggi tipici di Amazon. Ma la domanda è una e una sola: può avere ancora senso nel 2022 con l’arrivo imminente del modello di ottava generazione?

Apple Watch Series 6 nel 2022, una valida scelta

La risposta a questa domanda non può che essere affermativa e positiva perché di fatto, ci troviamo di fronte ad un gadget splendido, ancora oggi potentissimo e dall’estetica molto gradevole.

La sua scocca è realizzata in alluminio riciclato ed è in colorazione nera, quella più bella a nostro avviso perché è molto elegante e minimal e si sposa bene con tutti i look, soprattutto se amate cambiare cinturini in base all’occasione in cui vi trovate.

Oltre ad essere un notificatore eccellente, è anche un ottimo prodotto sanitario che è in grado di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue, di rilevare le eventuali fibrillazioni atriale, ma non solo. Questo gioiello da polso può anche monitorare il battito cardiaco a tutte le ore, sette giorni su sette.

Volendo, potreste decidere di utilizzarlo per contrllare il vostro sonno oppure perché no i vostri allenamenti sportivi, le vostre passeggiate, le vostre corse e non solo. Ci sono tanti sport che si possono impostare direttamente dal sistema e poi con Siri se avrà accesso all’assistente virtuale più famoso del mondo direttamente dal proprio polso. Una comodità che non vi stiamo nemmeno qui a spiegare. Un esempio? Avete le mani occupate e perché state cucinando e dovete impostare rapidamente un timer e non potete toccare lo schermo del vostro telefono. Vi basterà pronunciare “Ehy Siri“ e il software sarà subito pronto al vostro servizio.

Insomma, capite bene che questo orologio è ancora oggi un’ottima scelta, che costa veramente poco per quello che è in grado di offrire. A 344,00 € la versione ricondizionata nera con modulo LTE incluso nel prezzo è da acquistare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.