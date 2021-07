Apple Watch Series 6 si trova in offerta su Amazon a 389 euro nonché al prezzo più basso di sempre per la versione in alluminio con cassa da 40mm, cinturino sport bianco e GPS integrato.

Apple Watch Series 6: caratteristiche principali

Il dispositivo indossabile di Apple è sicuramente tra i più amati in commercio, a testimoniarlo è il gran numero di unità vendute ogni anno e le recensioni entusiaste, malgrado un prezzo di listino alquanto elevato. Lo smartwatch dà il meglio di sé in accoppiata con un iPhone, che ne sfrutta le potenzialità e comunica con l’orologio per attivare una lunga serie di funzioni intelligenti, ma funziona egregiamente anche con dispositivi Android.

Il display retina di Apple Watch Series 6 supporta la modalità Always-on, anche in standby le informazioni sono ben visibili e basta un colpo d’occhio per controllare l’orario e le notifiche ricevute. La tecnologia OLED a basso consumo non permette a questa funzione di incidere particolarmente sull’autonomia dello smartwatch. Grazie al sistema operativo watchOS Apple offre la massima integrazione con i dispositivi iOS, si collega via Bluetooth e permette di ricevere notifiche, effettuare chiamate e monitorare il proprio stato di salute.

Gli ultimi modelli di Apple Watch sono in grado di misurare con attenzione il battito cardiaco e generare un vero e proprio Elettrocardiogramma, inoltre la funzione Saturimetro sfrutta il sensore SpO2 per controllare i livelli di ossigeno nel sangue. Non può ovviamente mancare il GPS che consente di sfruttare tutte le ottime funzionalità sport rendendolo un perfetto compagno di avventure.

Oggi è possibile acquistare Apple Watch Series 6 con cassa da 40mm in offerta su Amazon a 389 euro, con spedizione rapida e senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.

