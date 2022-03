Apple Watch Series 6 in OFFERTA a rate da 73€ al mese

Apple Watch Series 6 si trova in offerta su Amazon a 369€, con uno sconto del 32% e 170 euro di risparmio rispetto al prezzo solito. Acquistando su Amazon, c'è la possibilità di pagare a rate in 5 comode soluzioni mensili da appena 73,80€.

Si tratta della penultima versione del bellissimo smartwatch Apple, l'accessorio perfetto per gli iPhone di ultima generazione. Caratterizzato da un design elegante e raffinato, Apple Watch è l'ideale per chi cerca un alleato in grado di tenere traccia della propria attività fisica e dello stato di salute. Il dispositivo indossabile fornisce dati accurati sui progressi sportivi e monitora alcuni parametri vitali, come la frequenza di battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue.

Il display retina di Apple Watch Series 6 supporta la modalità Always-on, anche in standby le informazioni sono ben visibili e basta un colpo d’occhio per controllare l’orario e le notifiche ricevute. La tecnologia OLED a basso consumo non permette a questa funzione di incidere particolarmente sull’autonomia dello smartwatch.

Grazie al sistema operativo watchOS – recentemente aggiornato con interessanti funzioni intelligenti – utilizzare Apple Watch è semplice ed intuitivo. Lungo il bordo destro troviamo un pulsate e una pratica ghiera rotante, utili per navigare all'interno dell'interfaccia e gestire chiamate, notifiche e monitorare i dati relativi alle attività sportive.

Oggi Apple Watch Series 6 è disponibile in offerta su Amazon a 369€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. Amazon offre la possibilità di pagare in 5 comode rate da 73,80€ al mese, una soluzione priva di interessi e costi aggiuntivi.