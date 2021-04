Minimo storico per questa variante di Apple Watch Series 6 in offerta su Amazon a 419€, si tratta del modello con cassa in alluminio da 44mm con connettività GPS e colorazione Product Red.

La nuova generazione di Apple Watch introduce nuove colorazioni e un nuovo genere di cinturini chiamati Solo Loop. Il vetro zaffiro protegge il display retina, non manca la modalità Always-on e grazie alla tecnologia OLED questa funzione non incide particolarmente sull’autonomia dello smartwatch.

Il design dell’orologio non cambia rispetto ai modelli precedenti, le forme squadrate, il vetro curvo e la pratica ghiera laterale sono ormai tratti distintivi per il brand americano. Apple ha scelto di destinare il 100% dei proventi generati dalla vendita di dispositivi in colorazione Product Red in beneficenza, in questo periodo i fondi sono dedicati all’emergenza COVID-19 per aiutare i paesi in via di sviluppo.

Grazie al sistema operativo watchOS Apple offre la massima integrazione con i dispositivi iOS, si collega via Bluetooth e permette di ricevere notifiche, effettuare chiamate e monitorare il proprio stato di salute.

Gli ultimi modelli di Apple Watch sono in grado di misurare con attenzione il battito cardiaco e generare un vero e proprio Elettrocardiogramma, inoltre la funzione Saturimetro sfrutta il sensore SpO2 per controllare i livelli di ossigeno nel sangue.

Il produttore dichiara un autonomia di circa 18 ore di utilizzo intenso, è necessario ricaricare lo smartwatch ogni notte per riuscire a concludere la giornata senza problemi.

Oggi Apple Watch Series 6 va in offerta su Amazon a 419€, il prezzo più basso di sempre per qusta versione in colorazione Product Red.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch