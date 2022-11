Apple Watch Series 6 con elegante cinturino: quasi 300 euro di sconto

Amazon si riserva gli ultimi botti per la settimana del Black Friday. Apple Watch Series 6 GPS + Cellular, con cassa da 44mm e cinturino dorato in maglia milanese, è disponibile in offerta a soli 579 euro, invece di 839 euro.

Si tratta del prezzo più basso mai visto per questo smartwatch su Amazon: la disponibilità è immediata e, grazie alla spedizione Prime, lo riceverai nel giro di pochissimi giorni. In alternativa, è disponibile anche la versione con cinturino sport.

Apple Watch Series 6 con cinturino in maglia milanese: l’eleganza è in sconto

Il modello GPS + Cellular è sempre quello più ambito (e costoso) della linea di smartwatch della mela morsicata dato che ti permette di telefonare, mandare messaggi e avere indicazioni stradali senza il supporto del telefono.

A questo si affiancano le funzioni per la salute, come la misurazione dell’ossigeno nel sangue, il controllo del ritmo cardiaco e vari programmi di allenamento per il fitness.

Il cinturino dorato in maglia milanese conferisce a questo modello un’eleganza degna degli orologi più pregati, in questo caso impreziosito dal fatto che si tratta dopotutto di un Apple Watch: già di per sé un elemento di indubbio valore.

Approfitta subito dello sconto del Black Friday e pagalo con un’offerta di quasi 300 euro sul prezzo di listino. Puoi anche pagarlo in 5 comode rate da 115,80 euro ciascuna.

