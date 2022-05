Apple Watch Series 6 44 mm, lo smartwatch crolla a PREZZO FOLLE (-26%)

Sei alla ricerca di uno smartwatch di fascia premium con un design di altissimo livello a un prezzo accessibile? Non farti scappare questa offerta di Amazon per l’Apple Watch Series 6 da 44 mm con cassa in alluminio, uno tra i più apprezzati e popolari wearable di questi ultimi tempi.

In queste ore il fitness tracker di Apple crolla di prezzo su Amazon con uno sconto del 26% che ti permette di riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi, al minor prezzo mai raggiunto prima.

Apple Watch Series 6 44 mm crolla di prezzo su Amazon con il 26% di sconto

Lo smartwatch di Apple non solo è il punto di riferimento del mercato per via del suo design iconico e intramontabile, ma è anche uno tra i migliori per via delle innumerevoli funzionalità di cui dispone: il sensore HR, ad esempio, è precisissimo e registra costantemente la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche tracciare un ECG che puoi condividere con il tuo cardiologo di fiducia in ogni momento.

Frontalmente è presente un ampio e luminoso display touch ad altissima risoluzione, mentre lateralmente trova posto la corona digitale tramite cui controllare alcuni aspetti dell’interfaccia e alcune funzioni del sistema operativo. L’Apple Watch è anche un coach personale sempre a tua disposizione: registra tutti i dati più importanti durante l’allenamento fisico e monitora alcuni parametri vitali fondamentali durante il corso della giornata.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon e metti subito nel carrello lo smartwatch di fascia premium del colosso di Cupertino: una volta allacciato al polso capirai immediatamente per quale motivo gli Apple Watch sono considerati tra i migliori smartwatch sul mercato.

