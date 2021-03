Sei in cerca di uno smartwatch? Apple Watch Series 5 è in offerta su Amazon a soli 650,45€. Il ribasso del 24% corrisponde a uno sconto effettivo di 208,55€ che rende questo dispositivo più economico. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple Watch Series 5: connettività Cellular e GPS in un look esclusivo

Dal design elegante e ricercato, Apple Watch Series 5 non passa inosservato, Grazie al suo cinturino realizzato in Maglia Milanese risulta essere ancora più raffinato.

La cassa da 44 millimetri realizzata in acciaio inossidabile contiene al suo interno un display più ampio del 30% con tecnologia Retina Always-On. La possibilità di personalizzare il quadrante è garante di un’esperienza vicina all’utente.

Le tecnologie implementate al suo interno sono plurime. Grazie ai sensori è capace di tenere d’occhio i ritmi cardiaci: attraverso l’applicazione ECG questo Apple Watch effettua un’analisi accurata e realistica.

Trattandosi di un dispositivo di Casa Cupertino, le sue funzioni non sono limitate al benessere. È possibile altresì ascoltare canzoni direttamente dal Watch, orientarsi grazie alla bussola integrata che offre informazioni sull’altitudine e molto altro ancora grazie all’App Store che mette a disposizione ulteriori funzioni.

Grazie alla sua versione Cellular, questo modello ti permette di liberarti dallo smartphone e procedere con delle chiamate ovunque tu ti trovi. Il sensore NFC, infine, ti consente di pagare con la tua carta in modalità contactless assicurandoti sempre la massima sicurezza.

Puoi acquistare Apple Watch Series 5 da 44 mm su Amazon a soli 650,45€. Questa versione è abbinata al Loop in Maglia Milanese. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto.

Lo smartwatch di casa Cupertino, infine, è idoneo al pagamento a rate grazie al programma CreditLine di Confidis: suddividi la spesa fino a ventiquattro pratiche rate.

