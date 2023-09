Apple Watch Series (45 mm): sconto FOLLE del 18% su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch premium e avete uno smartphone di casa Apple, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8 che, nella sua iterazione con cassa Midnight da 45 mm costa solo 449,00€ su Amazon al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse. Lo sconto è decisamente folle, pari al 18% sul valore di listino. In poche parole andrete a risparmiare circa 100€ sul prezzo originale. La consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime e in più sappiate che potrete ricevere la spedizione direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano.

Apple Watch Series 8: il modello con cassa da 45 mm costa solo 449€

Apple Watch Series 8 si presenta come uno smartwatch rivoluzionario, dal design elegante e minimalista, con una cassa in alluminio disponibile in tantissime colorazioni (quella che vi consigliamo noi è la Midnight) ed è disponibile in due taglie differenti (41 o 45 mm). Dispone di tantissimi sensori sotto la scocca che consentono di monitorare il battito cardiaco H24, la frequenza cardiaca e le eventuali fibrillazioni atriali, permettono di fare un elettrocardiogramma dal proprio polso, controllano la qualità del sonno e molto altro ancora. Dal punto di vista sanitario, questo wearable è il top. Anche sul fronte sportivo però, non è da meno: è un ottimo companion di allenamento.

Dulcis in fundo, è un notificatore di prim’ordine; permette anche di rispondere alle telefonate grazie al microfono integrata nella scocca. Ottimo il sistema operativo watchOS 9 (a breve arriva il rivoluzionario watchOS 10) e presenta una batteria generosa che dura un giorno con un utilizzo intenso. Lo schermo OLED dispone perfino dell’Always On Display e si vede benissimo in ogni condizione di luce. A soli 449,00€ su Amazon questo Apple Watch Series 8 è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.